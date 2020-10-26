Командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Сергей Дроздов призвал дождаться официального отчета по расследованию авиакатастрофы Ан-26 возле Чугуева (Харьковская область). Сочетание человеческого фактора и технической неисправности самолета как одну из причин он допускает.

Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на Дроздова.- Возможно (прим. - к трагедии привело сочетание человеческого фактора, очевидно подразумеваются ошибки экипажа и организаторов полетов, и технических неисправностей самолета). Но надо дождаться окончательных официальных заявлений по расследованию, выводов соответствующих экспертиз. Это вопрос очень чувствительный, и важно, чтобы не было никакого вмешательства в работу комиссий, искажения фактов, в том числе и информационного, - сказал Дроздов.Он добавил: Воздушные силы Вооруженных сил Украины сейчас воздерживаются от комментариев, которые могли бы повлиять на работу комиссий, расследующих авиакатастрофу, всю необходимую информацию следствию передали.Как сообщалось ранее, глава Государственной комиссии по расследованию крушения Ан-26 и вице-премьер-министр Олег Уруский ранее заявил, что причины авиакатастрофы установлены. Среди них - нарушения в организации полетов, технические неисправности и человеческий фактор. Официальный отчет по расследованию представят 28 октября, на заседании Кабинета министров Украины.Напомним, вечером 25 сентября военно-транспортный борт Ан-26Ш упал, а потом загорелся недалеко от Чугуева. На борту находились 27 человек, выжить удалось только одному - Вячеславу Золочевскому. На месте погибли 25 человек, еще один — Виталий Вильховый умер в больнице.