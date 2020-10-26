В связи с переходом Харькова в красную карантинную зону, закрытием кинотеатров и учреждений культуры организаторы международного кинофестиваля Kharkiv MeetDocs не могут провести запланированные кинопоказы. Однако фестиваль не отменяется, а переходит в онлайн. Все показы фильмов будут бесплатными.

Количество сеансов на некоторые картины из программы будет ограничено, предупреждают организаторы Kharkiv MeetDocs. Для просмотра фильмов нужно будет зарегистрироваться на официальном сайте кинофестиваля meetdocsfestival.com Онлайн на сайте кинофестиваля meetdocsfestival.com состоится трансляция и внеконкурсной программы. Большая часть программы сохранена, но добавились и новые картины. Фильмом-закрытием 31 октября станет картина «Дом» режиссеров Татьяны Кононенко и Матильды Местер. Лента посвящена Госпрому – символа Харькова и шедевру конструктивизма. К сожалению, из-за перехода в онлайн в Харькове не состоятся показы фильмов «Атлантида», «В. Сильвестров» и «Земля голубая, будто апельсин».Впрочем, организаторам удалось сохранить некоторые активности в Харькове. Оффлайн 30 октября с 13.00 до 15.00 состоится встреча с актрисой фильма «Гнездо горлицы», обладательницей «Золотой дзыги» за лучшую женскую роль Риммой Зюбиной.В Invite Hub в Харькове состоится фестиваль короткометражного независимого украинского кино «Бардак-оффлайн» (для разрешенного в условиях красной карантинной зоны количества зрителей – 20 человек). Показ фильмов программы «Бардак» пройдет 30 октября с 15.00 до 18.40 с соблюдением требований МОЗ, ВОЗ, городской и областной власти.В Zoom состоятся мастер-классы от Дарьи Онищенко, Анны Жижи, Лады Сабовой, Vialex Motion Lab.Впервые при поддержке Украинского культурного фонда онлайн пройдет национальный конкурс полнометражных документальных фильмов, произведенных в Украине или в копродукции. Каждый фильм, участвующий в конкурсе, будет доступен для просмотра двое суток. Победитель получит денежный приз в сумме 30 тысяч гривен от Агентства креативных индустрий и коммуникаций «ПотомуЧто», приз фестиваля за лучший фильм Национального конкурса и сертификат на обучение в Академии Dronarium на курсе «Подготовка операторов БПЛА».Путем зрительского голосования будет определен обладатель приза зрительских симпатий. Кроме статуэтки победитель получит сертификат на техническое обеспечение съемок на сумму 30 тысяч гривен.Также при поддержке Украинского культурного фонда онлайн состоится второй конкурс детского социального видео и конкурс украинского короткометражного независимого кино «Бардак». На детский конкурс представлены 23 видеоролика, голосовать за них можно на сайте meetdocsfestival.com с 26 по 28 октября. Трансляция онлайн-конкурса «Бардак» состоится 29 октября.