В Украине планируют вернуть технический осмотр транспортных средств, а также разрешить патрульным полицейским проводить собственную экспертизу машин (техосмотр).

О том, какие неисправности будут проверять в автомобилях и каким стандартам должно соответствовать техническое состояние авто.Если в Украине, несмотря на сопротивление общественности о возврате такой коррумпированной процедуры, как государственный техосмотр, проверку все же вернут, водителям придется экстренно пересмотреть состояние своего автомобиля и исправить недостатки.Неисправности системы питания, зажигания и износа поршневой двигателя могут привести к нарушению экологических норм. И хотя с этими отклонениями водители могут ездить годами, их нужно решить, поскольку вместе с токсичностью возрастает расход горючего.При прохождении техосмотра владельцу авто, из выхлопной трубы которого идет дым, могут отказать в его прохождении. Проблемой может стать отсутствие каталитического нейтрализатора отработавших газов — вернуть его на место довольно дорого, а без него установленный заводом экологический класс машины недостижим.Современные стандарты предусматривают, что тормоза должны не только зажимать колеса намертво, а делать это так, чтобы машину не развернуло на дороге. Поэтому при прохождении техосмотра будут проверять интенсивность замедления и равномерность срабатывания тормозов всех колес. Для этого в автомобиле должна быть исправна ABS — антиблокировочная система, или все тормозные механизмы должны работать синхронно.При нашем увлечении ксеноновыми фарами это может стать серьезным препятствием при прохождении техосмотра: все автомобили с незаводской оптикой могут оказаться вне закона. Об этом говорится в Правилах дорожного движения. Поэтому водителям было бы полезно найти хорошие лампы-галогенки или родные фары в ксеноновом исполнении.Все требования, которым должна отвечать машина по запланированному на 2020 год ОТК (обязательный технический контроль) пока неизвестны. Однако точно известно, что инспекторы диагностического центра будут проверять состояние шин относительно их износа, наличия порезов, соблюдения сроков годности и т.п., а также на их соответствие заводской размерности.К примеру, если резина на вашем авто не будет соответствовать максимальной для этой модели ширине шин, такую машину могут «забраковать».Добавим, что законопроект о плановом техосмотре предусматривает, что полицейские смогут попросить водителя открыть капот автомобиля и провести небольшую техническую экспертизу. Авторы законопроекта утверждают, что это поможет снизить количество ДТП.Если правоохранитель заметит какую-то проблему, то автомобилиста отправят на повторный техосмотр на сертифицированное СТО. После прохождения повторного техосмотра автомобилист будет иметь иммунитет на четыре месяца от технических проверок на дороге.Так что владельцам авто уже сейчас нужно позаботится о состоянии двигателя, тормозов, колес и фар: использование автомобилей, которые не пройдут проверку, могут запретить до исправления всех несоответствий стандартам.