Служба безопасности Украины разоблачила махинации в тендерных закупках при строительстве дорог в Харьковской области, предотвратив тем самым повышенную аварийность на дорогах и хищение миллионов гривен из государственной казны.

Разоблачение сделки проводилось Управлением СБУ в Харьковской области по координации Главного управления контрразведывательной защиты интересов государства в сфере экономической безопасности СБУ.Как сообщил начальник пресс-центра СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, оперативники спецслужбы установили, что в течение третьего квартала этого года харьковское госпредприятие объявило проведение ряда тендеров на закупку стройматериалов для ремонта и строительства автодорог. Дельцы одной из коммерческих фирм предложили цены, которые были значительно ниже рыночных, что позволило им одержать победу в торгах и заключить договоры на 6,3 миллиона гривен.Однако при проверке тендерной документации сотрудники спецслужбы выявили серьезные нарушения.– При анализе тендерной документации сотрудники СБУ обнаружили, что у фирмы-победителя отсутствует собственная материально-техническая база и квалифицированный штат сотрудников. Также продукция, которую коммерсанты планировали приобрести у субподрядчиков, не соответствует сертификатам качества, – рассказывает Владислав Абдула. – Такая ситуация могла привести к поставке некачественных строительных материалов и некачественному выполнению работ. А это создавало угрозу преждевременного разрушения дорожного покрытия, повышения аварийности на автодорогах и могло нанести миллионные убытки государству.В итоге руководство государственного предприятия в одностороннем порядке разорвало заключенные договоры.