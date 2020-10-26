Врач-иммунолог Мария Польнер заявила, что одной из наиболеее распространенных ошибок, допускаемых при лечении коронавируса в домашних условиях, является активный прием препаратов, стимулирующих активность иммунитета.

Применение иммуномодуляторов может привести к развитию или обострению аутоиммунных заболеваний, предупредила медик.Еще одна ошибка из числа наиболее частых – это использование дома без согласования с врачом антибиотиков.- При первых симптомах болезни многие начинают бесконтрольно принимать антибактериальные средства. Это ведет к развитию сопротивляемости патогенных бактерий. В будущем, когда у человека возникнет необходимость в курсе лечения антибиотиками, они могут быть уже бессильными, - предупредила эксперт, подчеркнув, что принимать данные лекарства нужно строго по назначению специалистов.Об опасности самодеятельного применения антибиотиков высказался также врач Михаил Каган. Он подчеркнул, что эти лекарства не помогают лечить вирусные инфекции, при этом «способны смазать клиническую картину заболевания, создавая проблемы лечащим врачам», а также спровоцировать целый ряд «побочек» – тошноту, рвоту, аритмию.Также массовой ошибкой, допускаемой при лечении коронавируса и других респираторных инфекций дома, является использование гражданами антисептиков в виде таблеток для рассасывания. По словам Польнер, подобное «лечение» чревато негативными изменениями естественной микробиоты слизистых оболочек, что снижает защитные свойства организма.В свою очередь Каган посоветовал не принимать препараты с недоказанной эффективностью, включая арбидол, осельтамивир, гидроксихлорохин. Он призвал россиян не действовать по принципу «вдруг поможет», поскольку любое лекарство способно нанести организму вред – безвредных медикаментов не бывает.Частой ошибкой, допускаемой в лечении коронавируса дома, эксперты считают и прием витаминов без учета того, существует ли их реальный дефицит в организме.- Бесконтрольное потребление витамина D негативно отражается на почках, витамин C в больших дозах провоцирует отеки, образование камней, нарушение работы поджелудочной железы, повышение лейкоцитов в крови, - объяснили медики.