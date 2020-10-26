Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«На Окружной в районе Берлоги #ДТП», сказано в комментарии к опубликованному видео.

Читайте также

﻿
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Глава харьковского избиркома отказалась комментировать подсчет голосов в регионе

События