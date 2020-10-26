События В Харькове ДТП на Окружной – пострадавшие подсчитывают потери (видео) Вечерний Харьков 15:38 485 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «На Окружной в районе Берлоги #ДТП», сказано в комментарии к опубликованному видео. Читайте также Глава харьковского избиркома отказалась комментировать подсчет голосов в регионе Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs уходит в онлайн Фирма собиралась строить на Харьковщине дороги из несуществующих материалов БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Глава харьковского избиркома отказалась комментировать подсчет голосов в регионе События 15:35 Лента новостей В Харькове ДТП на Окружной – пострадавшие подсчитывают потери (видео) 15:38 Глава харьковского избиркома отказалась комментировать подсчет голосов в регионе 15:35 Международный кинофестиваль Kharkiv MeetDocs уходит в онлайн 15:16 Фирма собиралась строить на Харьковщине дороги из несуществующих материалов 14:58 Стало известно, за что хотят наказывать водителей после возвращения техосмотра 14:36 «Крушение Ан-26 под Харьковом»: Командование Воздушных сил обратилось с призывом 14:18 В Харькове неожиданно вспыхнула сексуальная «война» (видео) 14:01