Неточность в трудовой может книжке может существенно сократить размер вашей пенсии. Чтобы не остаться на заслуженном отдыхе без пенсионных выплат, заранее позаботьтесь о подтверждении своего страхового стажа, советуют специалисты.Заработная плата для начисления пенсии берется за период с 1 июля 2000 года, то есть за 20 лет, которые человек работал. Однако по желанию будущего пенсионера можно взять зарплату и за пять лет до 2000 года, если она была значительной. А для этого понадобятся сведения из трудовой книжки.
– Неточность в датах и фамилии в трудовой книжке может существенно сократить размер пенсии. Особенно это важно для периода до 1 января 2004 года, потому что он засчитывается по записям в трудовой книжке. А после – по данным реестра застрахованных лиц по уплате страховых взносов, – разъясняет заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Татьяна Пипченко,
В Пенсионный фонд, по словам заместителя начальника – начальника управления обслуживания граждан ГУ ПФ Украины в Харьковской области Галины Баевой, поступает множество обращений, в которых люди сетуют, что им отказали в назначении пенсии, не засчитали определенный период. Чтобы не возникало таких проблем, нужно заранее привести в порядок документы, необходимые для назначения пенсии.
– У каждого будущего пенсионера имеется трудовая книжка. Возьмите ее и проверьте, чтобы там были все нужные записи. Если это прием на работу, должен быть приказ о приеме на работу, если увольнение – приказ об увольнении. Если имеются какие-то исправления в трудовой книжке, должно быть указано кадровой службой: «Такому-то исправлению верить», – подсказывает Галина Баева. – До 2004 года все дипломы дневной формы обучения засчитываются в страховой стаж. Если, например, женщина получила диплом о высшем образовании на фамилию Иванова, а после замужества стала Петровой и трудовая книжка оформлена на Петрову, то диплом, согласно которому она получила образование, будет засчитан, но... должен быть документ, который связывает старую фамилию с новой. Часто бывает, что брак расторгается, женщина повторно выходит замуж, в результате фамилии в трудовой книжке, паспорте и дипломе – разные. Тогда нужно взять выписку из акта гражданского состояния, чтобы подтвердить, что это одна и та же женщина. Если такого документа не будет, понятно, что мы не сможем засчитать стаж. Вот и получается, что люди обращаются за назначением пенсии, а мы им отказываем, потому что у них не хватает трудового стажа. Стоит заранее подстраховаться, чтобы Пенсионный фонд не отказал в назначении пенсии на основании того, что не хватает подтверждающих документов.
А вашу трудовую уже оцифровали?
Сегодня идет работа по созданию электронных трудовых книжек. В пенсионном фонде настоятельно рекомендуют предоставить их для оцифровки. Это может сделать как работодатель, так и сам гражданин через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.
– Все люди, которые работали до января 2004 года, могут отсканировать свою трудовую и направить в свой личный кабинет на веб-портале ПФ. Это возможно при наличии цифровой подписи, – говорит Галина Баева. – Но сначала трудовую нужно проверить, о чем говорилось выше. При необходимости можно отсканировать и отправить в свой личный кабинет подтверждающие документы, например, диплом.
Пенсию могут назначить автоматом
Недавно ПФ презентовал сервис автоматического назначения пенсий, который размещен на портале ведомства. Теперь, чтобы оформить пенсию без посещения фонда, достаточно иметь квалифицированную электронную подпись и отсканированные копии документов.
Как разъяснила Галина Баева, чтобы оформить автоматическое начисление пенсий, необходимо авторизоваться на портале Пенсионного фонда при помощи квалифицированной электронной подписи (КЭП). Затем нужно заполнить анкету-заявление на автоназначение пенсии (паспортные данные и т.д.). После этого следует приложить к анкете скан-копии документов, которые подтверждают право на получение пенсии – трудовой книжки, документов об образовании или прохождении воинской службы и т.п. Кстати, все эти копии документов можно подать в ПФУ заблаговременно. Трудовую книжку может подать как работодатель, так и сам заявитель. Остается подписать анкету и отправить ее на рассмотрение в ПФУ, нажав кнопку «Сформировать заявление». Когда анкета будет обработана, человек получит уведомление об автоматическом начислении пенсии, дате начала выплат и их размере.
Кстати, обещают, что вскоре услуга будет доступна и тем пользователям, у которых нет электронной подписи – они смогут авторизоваться на портале, используя BankID или встроенную систему электронной идентификации (id.gov.ua). Первый способ (BankID) предполагает авторизацию пользователя через банк, услугами которого вы пользуетесь, а второй (id.gov.ua) – использование любого из сервисов КЭП, BankID, MobileID по желанию.
Можно ли добавить информацию
База данных сервиса вмещает информацию о застрахованном лице с 2004 года . В связи с чем у харьковчан возникает вопрос: каким образом человек может добавить туда дополнительные данные?
– Во-первых, нужно обязательно получить квалифицированную электронную цифровую подпись. Второе – создаем на веб-портале Пенсионного фонда личный кабинет. Смотрим, что показывает реестр застрахованных лиц – заплатил ли работодатель взносы в Пенсионный фонд и в каком размере. Бывают случаи, когда человек обращается к нам с проблемой – мол, работаю-работаю, получаю такую-то зарплату, а в своем личном кабинете увидел совсем другую сумму. Так вот, эти вещи нужно отслеживать сейчас, потому что потом, когда вы обратитесь за назначением пенсии, мы ничего уже не сможем сделать, – рекомендует Галина Баева. – Итак, видим, что в электронной трудовой книжке есть записи и, соответственно, зарплата с 2000 года. А до 2000 года мы учились, работали, но записей об этом нет. И люди переживают, как все будет происходить, каким образом будет учитываться работа до 2000 года. Так вот, необходимо отсканировать с бумажной трудовой книжки записи до 1 января 2004 года, отсканировать документы об обучении. Возможно, женщина находилась в декретном отпуске. Эти данные можно восстановить, взяв справку в управлении социальной защиты о том, что в какой-то период женщина получала помощь по уходу за ребенком до трех лет. Бывают случаи, когда женщина родила ребенка до 2000 года, но не обращалась за помощью по уходу за ним. И в этот период никаких взносов ПФ не получил – естественно, такой период не будет засчитан в страховой стаж. Мы можете и не помнить, получали ли этц помощь, потому что были периоды, когда деньги выплачивалась то по месту работы, то в органах соцзащиты. Всю информацию нужно сверить и подать через личный кабинет необходимые документы. Если посмотрели, посчитали – все сходится, спокойно ждем наступления пенсионного возраста, чтобы получать свою пенсию.
Если стажа не хватает
Специалисты настаивают – многие нюансы нужно выяснить еще до наступления пенсионного возраста.
– Часто бывает, что у человека для назначения пенсии не хватаем всего двух месяцев. Он может устроиться на работу на два месяца, зарегистрироваться частным предпринимателем на два месяца. Если не получается – ну не берут на работу, – то недостающий стаж можно «докупить». То есть заключить договор добровольного страхования и доплатить эту сумму, – подсказывает Галина Баева. – Бывает так, что человек работал, но работодатель вносил за него не полную сумму, а лишь часть. В таком случае мы не сможем засчитать полный месяц – нужно доплатить. Причем доплата осуществляется не по сегодняшним меркам – в размере 22% от 5000 гривен, – а по нормам и ставкам, которые действовали на момент, когда случилась недоплата. Прежние суммы существенно меньше.
Напомним, для назначения пенсии по возрасту в 2021 году необходим стаж 28 лет.