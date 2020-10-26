Неточность в трудовой может книжке может существенно сократить размер вашей пенсии. Чтобы не остаться на заслуженном отдыхе без пенсионных выплат, заранее позаботьтесь о подтверждении своего страхового стажа, советуют специалисты.

А вашу трудовую уже оцифровали?

Пенсию могут назначить автоматом

Можно ли добавить информацию

Если стажа не хватает

Заработная плата для начисления пенсии берется за период с 1 июля 2000 года, то есть за 20 лет, которые человек работал. Однако по желанию будущего пенсионера можно взять зарплату и за пять лет до 2000 года, если она была значительной. А для этого понадобятся сведения из трудовой книжки.– Неточность в датах и фамилии в трудовой книжке может существенно сократить размер пенсии. Особенно это важно для периода до 1 января 2004 года, потому что он засчитывается по записям в трудовой книжке. А после – по данным реестра застрахованных лиц по уплате страховых взносов, – разъясняет заместитель начальника ГУ Пенсионного фонда Украины в Харьковской области Татьяна Пипченко,В Пенсионный фонд, по словам заместителя начальника – начальника управления обслуживания граждан ГУ ПФ Украины в Харьковской области Галины Баевой, поступает множество обращений, в которых люди сетуют, что им отказали в назначении пенсии, не засчитали определенный период. Чтобы не возникало таких проблем, нужно заранее привести в порядок документы, необходимые для назначения пенсии.– У каждого будущего пенсионера имеется трудовая книжка. Возьмите ее и проверьте, чтобы там были все нужные записи. Если это прием на работу, должен быть приказ о приеме на работу, если увольнение – приказ об увольнении. Если имеются какие-то исправления в трудовой книжке, должно быть указано кадровой службой: «Такому-то исправлению верить», – подсказывает Галина Баева. – До 2004 года все дипломы дневной формы обучения засчитываются в страховой стаж. Если, например, женщина получила диплом о высшем образовании на фамилию Иванова, а после замужества стала Петровой и трудовая книжка оформлена на Петрову, то диплом, согласно которому она получила образование, будет засчитан, но... должен быть документ, который связывает старую фамилию с новой. Часто бывает, что брак расторгается, женщина повторно выходит замуж, в результате фамилии в трудовой книжке, паспорте и дипломе – разные. Тогда нужно взять выписку из акта гражданского состояния, чтобы подтвердить, что это одна и та же женщина. Если такого документа не будет, понятно, что мы не сможем засчитать стаж. Вот и получается, что люди обращаются за назначением пенсии, а мы им отказываем, потому что у них не хватает трудового стажа. Стоит заранее подстраховаться, чтобы Пенсионный фонд не отказал в назначении пенсии на основании того, что не хватает подтверждающих документов.Сегодня идет работа по созданию электронных трудовых книжек. В пенсионном фонде настоятельно рекомендуют предоставить их для оцифровки. Это может сделать как работодатель, так и сам гражданин через личный кабинет на веб-портале Пенсионного фонда.– Все люди, которые работали до января 2004 года, могут отсканировать свою трудовую и направить в свой личный кабинет на веб-портале ПФ. Это возможно при наличии цифровой подписи, – говорит Галина Баева. – Но сначала трудовую нужно проверить, о чем говорилось выше. При необходимости можно отсканировать и отправить в свой личный кабинет подтверждающие документы, например, диплом.Недавно ПФ презентовал сервис автоматического назначения пенсий, который размещен на портале ведомства. Теперь, чтобы оформить пенсию без посещения фонда, достаточно иметь квалифицированную электронную подпись и отсканированные копии документов.Как разъяснила Галина Баева, чтобы оформить автоматическое начисление пенсий, необходимо авторизоваться на портале Пенсионного фонда при помощи квалифицированной электронной подписи (КЭП). Затем нужно заполнить анкету-заявление на автоназначение пенсии (паспортные данные и т.д.). После этого следует приложить к анкете скан-копии документов, которые подтверждают право на получение пенсии – трудовой книжки, документов об образовании или прохождении воинской службы и т.п. Кстати, все эти копии документов можно подать в ПФУ заблаговременно. Трудовую книжку может подать как работодатель, так и сам заявитель. Остается подписать анкету и отправить ее на рассмотрение в ПФУ, нажав кнопку «Сформировать заявление». Когда анкета будет обработана, человек получит уведомление об автоматическом начислении пенсии, дате начала выплат и их размере.Кстати, обещают, что вскоре услуга будет доступна и тем пользователям, у которых нет электронной подписи – они смогут авторизоваться на портале, используя BankID или встроенную систему электронной идентификации (id.gov.ua). Первый способ (BankID) предполагает авторизацию пользователя через банк, услугами которого вы пользуетесь, а второй (id.gov.ua) – использование любого из сервисов КЭП, BankID, MobileID по желанию.База данных сервиса вмещает информацию о застрахованном лице с 2004 года . В связи с чем у харьковчан возникает вопрос: каким образом человек может добавить туда дополнительные данные?– Во-первых, нужно обязательно получить квалифицированную электронную цифровую подпись. Второе – создаем на веб-портале Пенсионного фонда личный кабинет. Смотрим, что показывает реестр застрахованных лиц – заплатил ли работодатель взносы в Пенсионный фонд и в каком размере. Бывают случаи, когда человек обращается к нам с проблемой – мол, работаю-работаю, получаю такую-то зарплату, а в своем личном кабинете увидел совсем другую сумму. Так вот, эти вещи нужно отслеживать сейчас, потому что потом, когда вы обратитесь за назначением пенсии, мы ничего уже не сможем сделать, – рекомендует Галина Баева. – Итак, видим, что в электронной трудовой книжке есть записи и, соответственно, зарплата с 2000 года. А до 2000 года мы учились, работали, но записей об этом нет. И люди переживают, как все будет происходить, каким образом будет учитываться работа до 2000 года. Так вот, необходимо отсканировать с бумажной трудовой книжки записи до 1 января 2004 года, отсканировать документы об обучении. Возможно, женщина находилась в декретном отпуске. Эти данные можно восстановить, взяв справку в управлении социальной защиты о том, что в какой-то период женщина получала помощь по уходу за ребенком до трех лет. Бывают случаи, когда женщина родила ребенка до 2000 года, но не обращалась за помощью по уходу за ним. И в этот период никаких взносов ПФ не получил – естественно, такой период не будет засчитан в страховой стаж. Мы можете и не помнить, получали ли этц помощь, потому что были периоды, когда деньги выплачивалась то по месту работы, то в органах соцзащиты. Всю информацию нужно сверить и подать через личный кабинет необходимые документы. Если посмотрели, посчитали – все сходится, спокойно ждем наступления пенсионного возраста, чтобы получать свою пенсию.Специалисты настаивают – многие нюансы нужно выяснить еще до наступления пенсионного возраста.– Часто бывает, что у человека для назначения пенсии не хватаем всего двух месяцев. Он может устроиться на работу на два месяца, зарегистрироваться частным предпринимателем на два месяца. Если не получается – ну не берут на работу, – то недостающий стаж можно «докупить». То есть заключить договор добровольного страхования и доплатить эту сумму, – подсказывает Галина Баева. – Бывает так, что человек работал, но работодатель вносил за него не полную сумму, а лишь часть. В таком случае мы не сможем засчитать полный месяц – нужно доплатить. Причем доплата осуществляется не по сегодняшним меркам – в размере 22% от 5000 гривен, – а по нормам и ставкам, которые действовали на момент, когда случилась недоплата. Прежние суммы существенно меньше.Напомним, для назначения пенсии по возрасту в 2021 году необходим стаж 28 лет.