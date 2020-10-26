Пациенту, подписавшему декларацию с семейным врачом, бесплатно доступно четыре лабораторно-диагностических исследования и четыре экспресс-теста, напомнили в Национальной службе здоровья.

– Иногда по привычке, сложившейся в старой системе пациенты продолжают нести в лабораторию или кабинет забора анализов "вату-спирт-баночку", тогда как это уже оплачено НСЗУ, – говорят в ведомстве.Государство оплачивает пациенту: общий анализ крови с лейкоцитарной формулой; общий анализ мочи; анализ на глюкозу крови; на общий холестерин; быстрый тест на беременность; быстрый тест на тропонин; быстрый тест на ВИЧ; быстрый тест на вирусный гепатит.