Вторую неделю подряд Харьков в "красной" зоне. С понедельника 26 октября в городах и районах, которые попали в эту зону карантина в нашем регионе, ввели некоторые ослабления.

Об этом стало известно из протокола внеочередного заседания региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической и чрезвычайных ситуаций в Харьковской области."Действует полный запрет проведения дискотек и работы ночных клубов. Ответственность за несоблюдение карантина несет владелец развлекательных заведений или организатор развлекательных мероприятий", — говорится в документе.Согласно протоколу, в Харькове, Люботине, Богодуховском, Лозовском, Первомайском и Золочевском районах, которые находятся в "красной" зоне нельзя:- принимать посетителей в заведениях культуры, кроме автоконцертов;- принимать посетителей в развлекательных заведениях;- работать спортзалам, фитнес-центрам, кроме стадионов на открытом воздухе;- посещать заведения, предоставляющие социальные или реабилитационные услуги.Разрешены в городах и районах "красной" зоны:- перевозки общественным транспортом;- работа детсадов;- работа баров, ресторанов и кафе (с 07:00 до 20:00);- прием посетителей в кинотеатрах и автокинотеатрах с заполненностью каждого отдельного зала до 50% с соблюдением масочного режима;- работа торгово-развлекательных центров (с 07:00 до 20:00, без ограничений работа продовольственной группы);- работа без ограничений во времени продуктовых магазинов, заправок, хозяйственных магазинов, аптек, ветаптек, зоомагазинов, мест по продаже пестицидов, агрохимикатов, семян, а также общепита с адресной доставкой заказов;- работа банков, страховых, частных и ветеринарных клиник, СТО, ремонтных мастерских и почт;- спортсменам, входящим в состав национальных сборных команд Украины можно заниматься учебно-тренировочной работой (не больше десяти в группе для залов, не больше шести в группе в бассейнах и стадионах).Напомним, с начала пандемии в Харьковской области коронавирус подтвердили у 33 250 человек. Среди заболевших 495 человек умерли и 6311 выздоровели.