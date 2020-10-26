В НКРЭКУ отреагировали на жалобы потребителей электроэнергии и намерены обязать операторов систем распределения (ОСР) до 1 июня 2021 года вернуть потребителям суммы переплат за электроэнергию, образовавшиеся на 1 января 2019 года в процессе разделения облэнерго.

Соответствующее решение принято 21 октября на заседании Национальной комиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг, сообщает «Интерфакс-Украина» «Операторам систем распределения до 1 июня 2021 года обеспечить меры по возврату потребителям средств на личных счетах, открытых у поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ), на которых существует кредиторская задолженность за электроэнергию», – говорится в проекте постановления.В обосновании к проекту комиссия указывает, что судя по жалобам потребителей операторы систем распределения (ОСР) не в полной мере выполнили финансовые обязательства по договорам поставок и пользования электроэнергией (после выделения операторов систем распределения и аннулирования лицензий ПРТ, в результате чего ОСР стали правопреемниками их функций), а также рекомендации регулятора о возврате средств. По мнению НКРЭКУ, это приводит к социальному напряжению в обществе.Кроме того, регулятор отмечает поступление большого количества жалоб от бытовых потребителей относительно ограничений со стороны ОСР техническими способами договорной мощности электропотребления на их объекты.В связи с этим проект постановления предусматривает обязать ОСР до 1 января 2022 года согласовать договорную мощность с индивидуальными бытовыми потребителями по определенной форме.Отмечается, что проект будет обнародован на сайте НКРЭКУ для предложений и замечаний.