Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.Овен (21.03–20.04)
Окружающие будут ожидать от вас несколько большей активности, и некоторые могут оказаться разочарованными. Завтра, пытаясь сделать что-то полезное, потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным.
Телец (21.04–20.05)
Ваша теплота и готовность помочь другу в трудную минуту будут очень важны. Завтра не стоит воспринимать любую проблему как свою личную. Следует разобраться, на что вы можете повлиять, а где бессильны.
Близнецы (21.05–21.06)
Сейчас вполне может появиться повод для радости. Грех упускать подобные возможности — радуйтесь. Завтра большая вероятность ошибок. Если покажется, что понимаете ситуацию, не верьте — это самообман.
Рак (22.06–22.07)
Сейчас следует быть осмотрительнее, балансируя на тонкой перемычке между юмором и сарказмом. Последний успеха не принесет. А вот завтра как раз не стоит ограничивать свои порывы, можно немного поозорничать.
Лев (23.07–23.08)
Лучше держать язык за зубами, иначе рискуете столкнуться с труднопредсказуемыми, но малоприятными последствиями. Завтра хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям.
Дева (24.08–23.09)
Вы способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она ни была. Но день обещает быть на редкость мирным. Завтра можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее! Враг не дремлет.
Весы (24.09–23.10)
Сегодня придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие, конечно, утомительное, но зато благородное. Завтра удастся странным образом избежать неприятностей. Удача будет к вам благосклонна.
Скорпион (24.10–22.11)
Что бы ни происходило вокруг, сегодня ничто не сможет испортить настроения. В личной жизни этот день очень хорош. Завтра не стоит особо скромничать. Если есть что сказать — произнесите это вслух.
Стрелец (23.11–21.12)
У вас богатое воображение — воспользуйтесь же им сегодня, чтобы раскрасить мир вокруг. Вы фактически достигли желаемого, осталось лишь сделать последнее усилие. Вот этим-то и стоит завтра заняться.
Козерог (22.12–20.01)
Сейчас очень пригодится интуиция. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться чутьем родных и близких. Завтра ваше поведение должно соответствовать мудрости: «Сделал дело — гуляй смело».
Водолей (21.01–20.02)
Вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи — была бы только вещь. День хорош для общения с людьми. Завтра будете чувствовать себя непринужденно в любой компании.
Рыбы (21.02–20.03)
Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако сегодня проследите, чтобы вас не снесло малейшим дуновением ветерка. Завтра стоит разобраться, не слишком ли быстро вы двигаетесь. Чем выше человек, тем чаще приходится кланяться.