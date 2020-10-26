Время сверить ваши планы и надежды со звездным «раскладом» на ближайшие дни.

Окружающие будут ожидать от вас несколько большей активности, и некоторые могут оказаться разочарованными. Завтра, пытаясь сделать что-то полезное, потеряете время. Займитесь лучше чем-нибудь приятным.Ваша теплота и готовность помочь другу в трудную минуту будут очень важны. Завтра не стоит воспринимать любую проблему как свою личную. Следует разобраться, на что вы можете повлиять, а где бессильны.Сейчас вполне может появиться повод для радости. Грех упускать подобные возможности — радуйтесь. Завтра большая вероятность ошибок. Если покажется, что понимаете ситуацию, не верьте — это самообман.Сейчас следует быть осмотрительнее, балансируя на тонкой перемычке между юмором и сарказмом. Последний успеха не принесет. А вот завтра как раз не стоит ограничивать свои порывы, можно немного поозорничать.Лучше держать язык за зубами, иначе рискуете столкнуться с труднопредсказуемыми, но малоприятными последствиями. Завтра хорошенько подумайте, прежде чем поддаваться общим настроениям.Вы способны справиться с любой ситуацией, сколь бы экзотичной она ни была. Но день обещает быть на редкость мирным. Завтра можете оказаться несколько болтливы. Осторожнее! Враг не дремлет.Сегодня придется потратить немало сил и времени на заботу о ближнем. Занятие, конечно, утомительное, но зато благородное. Завтра удастся странным образом избежать неприятностей. Удача будет к вам благосклонна.Что бы ни происходило вокруг, сегодня ничто не сможет испортить настроения. В личной жизни этот день очень хорош. Завтра не стоит особо скромничать. Если есть что сказать — произнесите это вслух.У вас богатое воображение — воспользуйтесь же им сегодня, чтобы раскрасить мир вокруг. Вы фактически достигли желаемого, осталось лишь сделать последнее усилие. Вот этим-то и стоит завтра заняться.Сейчас очень пригодится интуиция. Если же она вдруг откажется работать, постарайтесь воспользоваться чутьем родных и близких. Завтра ваше поведение должно соответствовать мудрости: «Сделал дело — гуляй смело».Вы сможете найти применение даже самой бесполезной вещи — была бы только вещь. День хорош для общения с людьми. Завтра будете чувствовать себя непринужденно в любой компании.Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако сегодня проследите, чтобы вас не снесло малейшим дуновением ветерка. Завтра стоит разобраться, не слишком ли быстро вы двигаетесь. Чем выше человек, тем чаще приходится кланяться.