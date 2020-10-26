В Основянском и Шевченковском районах ремонтируют участки тепломагистрали, из-за этого временно отключено отопления и горячая вода в нескольких десятках домов.

Об этом сообщили в "Харьковских теплосетях".Так, в Основянском районе до 17.00 28 октября выведен в ремонт участок тепломагистрали с отключением горячего водоснабжения отопления в 38 жилых домах, двух школах, одном лечебном учреждении, ограниченных: ул. Кооперативной, пер. Лопатинским, пл.Павловской, ул. Кузнечной.В Шевченковском районе до 21.00 28 октября выведен в ремонт участок тепломагистрали с отключением отопления на 31 жилой дом, школу, два детских учреждения, лечебное учреждение, а также горячего водоснабжения на три жилых дома, и один детсад, ограниченных: ул. Сумской, ул. Рымарской, ул. Гурченко.