По результатам параллельной обработки протоколов, полученных наблюдателями партии «ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ» с 309 участков, что составляет более 50% от всех 611 участков, результаты вчерашнего голосования за кандидатов в депутаты городского совета Харькова выглядят следующим образом:

Блок Кернеса Успешный Харьков – 36,94ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИЗНЬ – 25,33Европейская солидарность – 8,47Слуга Народа – 8,43Партия Шария – 5,85Блок Светличной Разом – 5,75Эти цифры категорически не соответствуют данным экзитпола, озвученного в эфире программы «Ночь выборов с Савиком Шустером на канале «Украина 24».Как рассказал член политсовета партии «Оппозиционная платформа - За Жизнь» Андрей Спасский, ранее в партии отмечали многочисленные нарушения на участках, зафиксированные в течение ночи после голосования. Так в ходе ночной инспекции наблюдателями ОП-ЗЖ были обнаружены несоответствующие бюллетени, которые в некоторых случаях вовсе относились к другим округам. Например, это было выявлено на 364 участке.«Сегодня эта негативная тенденция продолжилась – комиссии затягивают подсчеты протоколов, в отдельных участках отсутствуют публично размещенные протоколы с мокрыми печатями. А на участках 336, 351, 356 было зафиксирован аномально высокий процент голосов за Блок Кернеса Успешный Харьков.Это – очередное свидетельство того, что определённые политические силы пытаются манипулировать результатами выборов и пытаются «подогнать» их результаты под данные «экзитпола», который озвучил в эфире Савик Шустер», - отметил Андрей Спасский.