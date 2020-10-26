Правонарушителем оказался 34-летний гражданин, ранее неоднократно судимый за имущественные преступления.

25 октября в полицию поступило сообщение о том, что в отделении кредитного учреждения по улице Валентинивський неизвестный мужчина под угрозой пистолета, завладел деньгами в размере 4800 гривен и скрылся.Похожие случаи произошли несколькими днями ранее в Индустриальном, Немышлянская и Шевченковском районах Харькова, где похожий мужчина ограбил кредит-кафе и аптеки.- Сразу после совершения злоумышленником очередного преступления в Московском районе 25 октября полицейские вышли на его след. Через три часа разыскиваемого задержали в городе Валки. Мужчина направлялся в Полтаву, чтобы скрыться от преследования правоохранительных органов, - отметили в полиции. - Сейчас он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.При осмотре полицейские обнаружили у мужчины пневматический пистолет, деньги и одежду, в которой он совершил преступления.Как оказалось, злоумышленник месяц назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за совершение шести аналогичных разбоев в городе Киеве.В настоящее время харьковчанину сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.