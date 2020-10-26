События Журналисты показали как выглядит сегодня запасник Харьковского художественного музея Елена Павличенко 26.10.2020 410 Подробности рассказала Елена Павличенко в "Типа Новости". Читайте также Инспектору ХНУВД грозит до семи лет тюрьмы за драку со стрельбой Правоохранители открыли уголовное производство по взрыву газа в Харьковской области Светличная посетила кафе с енотами БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ Инспектору ХНУВД грозит до семи лет тюрьмы за драку со стрельбой События 28.10.2020 Лента новостей Инспектору ХНУВД грозит до семи лет тюрьмы за драку со стрельбой 28.10.2020 Правоохранители открыли уголовное производство по взрыву газа в Харьковской области 28.10.2020 Светличная посетила кафе с енотами 28.10.2020 В Харьковской области задержали злоумышленника, который воровал велосипеды 28.10.2020 Убийство Яны Криворучко: суд рассмотрит дело полицейских, которые скрыли преступление (видео) 28.10.2020 Полиция провела рейд по соблюдению масочного режима в харьковском метро (видео) 28.10.2020 В Дергачевском районе произошел взрыв на газораспределительной станции 28.10.2020