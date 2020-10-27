Об отключении сообщили в КП "Харьковводоканал".

Как рассказали в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Шевченкоовского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Авиахимическая (ч/с), ул. Севастопольская (ч/с), ул. Архитекторов, 30 (п. №8, стояк), пр. Людвига Свободы, 40-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 71-б (п. №2, стояк), 76 (п. №9, стояк) до 20:00 27.10.20 г.; пр. Победы, 78-а (п. №2, стояк) до 20:00 28.10.20 г.А также:Московский район:ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-д (п. №1, стояк) до 17:00 27.10.20 г.; ул. Академика Павлова, 162-в (стояк) до 20:00 27.10.20 г.Основянский район:ул. Достоевского, 1-а (стояк) до 20:00 27.10.20 г.Холодногорский район:ул. Большая Панасовская, 250/2 (п. №1, стояк) до 20:00 27.10.20 г.