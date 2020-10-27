Тело мужчины без признаков жизни обнаружили спасатели.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, 26 октября в 15:42 на номер «101» поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме в селе Косяновка, Двуречанского района"По указанному адресу были направлены два отделения Государственной пожарно-спасательной части. Прибыв, спасатели установили, что в середине дома сразу в двух жилых комнатах произошло возгорание мебели и личных вещей на площади около 30 кв.м. Во время проведения дальнейшей разведки в середине жилья в одной из жилых комнат они обнаружили тело погибшего мужчины 1953 года рождения", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.В 16:45 пожарные локализовали огонь, а в 19:11 полностью его ликвидировали.