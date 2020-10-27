Мужчине грозит срок от пяти до семи лет лишения свободы.

Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, следствие установило, что мастер леса Натальинского лесничества ГП «Красноградское лесное хозяйство» не обеспечил надлежащее хранение имущества государственного предприятия, которое ему было вверено. В результате на территории указанного лесничества неустановленные лица вырубили более 250 дубов."Мастер леса, злоупотребляя своим служебным положением, разрешил двум другим лицам загрузку и вывоз незаконно срубленных 20 дубов и внес заведомо ложные сведения в товарно-транспортные накладные", - рассказали в ведомстве.Общая сумма ущерба, нанесенного государству действиями указанного лица, составляет более 4 млн грн.