События «Про нас забыли»: жители Салтовки жалуются на отсутствие ремонта внутриквартальных дорог (видео) Вечерний Харьков 10:41 411 Видео в харьковском телеграм-канале "ВЕХА" опубликовали жители улицы Гвардейцев Широнинцев. Читайте также В Солоницевке кандидат от Блока Светличной сообщает о фальсификациях на избирательных участках Металлист-1925 с разгромом проиграл Горняк-Спорту (видео) На Харьковщине в пищевой добавке для спортсменов выявили опасное вещество БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В Солоницевке кандидат от Блока Светличной сообщает о фальсификациях на избирательных участках События 11:48 Лента новостей В Солоницевке кандидат от Блока Светличной сообщает о фальсификациях на избирательных участках 11:48 Металлист-1925 с разгромом проиграл Горняк-Спорту (видео) 11:19 На Харьковщине в пищевой добавке для спортсменов выявили опасное вещество 11:09 За минувшие сутки в Харькове родилось 45 детей 10:57 Жители Мерефы на пол дня останутся без газа 10:53 Пожар в жилом вагончике на территории садового общества стал причиной смерти пенсионера 10:49 «Про нас забыли»: жители Салтовки жалуются на отсутствие ремонта внутриквартальных дорог (видео) 10:41