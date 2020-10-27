Тело 80-летнего дачника обнаружили пожарные.

26 октября в 16:15 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории садового общества «Барвінок» в селе Новое, Дергачевского района Харьковской области.Прибыв на место пожара спасатели обнаружили, что огнем был охвачено отделка металлического вагончика, а также дрова внутри и вокруг него. Внутри пожарные обнаружили тело 80-летнего мужчины.По предварительным данным причиной пожара является нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации твердотопливной печи.