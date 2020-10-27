Об этом сообщает Главное управление Госпотребслужбы.Как сообщили в Главном управлении Госпотребслужбы в Харьковской области пищевой ингредиент 2-диметиламиноэтанол (DMEA), а также повышенное содержание пиперина (10 мг / сут) обнаружили в пищевой добавке N1 Pre Workout, которая экспортировалась из Чешской Республики.
Согласно данным ВООЗ, 2-диметиламиноэтанол - крайне опасное вещество, которое при вдыхании оказывает сильное раздражающее воздействие на дыхательные пути, разъедает глаза и кожу, а также может вызвать отек легких. Если принимать в пищу, вещество вызывает боль в животе, тошноту, рвоту, шок или сильную слабость.