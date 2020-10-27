Кандидат на должность Солоницевского поселкового совета Андрей Литвинов сообщает, что с ближайшей соперницей от "Слуги народа" его разделяет буквально две сотни голосов. А на участке с наибольшим отрывом его оппонентка инициировала пересчет голосов.

По словам Литвинова, есть предпосылки того, что при пересчете голосов на участках члены комиссии будут как можно большее количество бюллетеней сделать недействительными.Кроме того, на одном из участков член команды Светличной и кандидат на пост депутата Харьковского горсовета Дмитрий Булах обнаружил "протокол-пустышку"." Он подписан и поставлена печать участковыми комиссии, но там нет никаких данных - он пустой. Фактически, бери заполняй, что хочешь и рисуй любе цифры. Это грубые нарушения избирательного законодательства", - рассказал Булах.