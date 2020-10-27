В этом году местные выборы прошли в условиях пандемии и нового Избирательного кодекса. На Харьковщине явка была самой низкой в Украине – проголосовал лишь каждый третий. В полицию поступило 233 сообщения о нарушениях. Самые популярные – порча и фотографирование бюллетеней.

Коронавирус сыграл свою роль

Полиция открыла десять уголовных дел

В стационаре больные голосовали с нарушением

На вопросы президента отвечали ненормативной лексикой

На Харковщине голосовали зомби

По данным Центризбиркома, явка на выборах в Харьковской области составила 32,33%. Это данные на основе показателей, которые передали 62 из 64 территориальных избирательных комиссий Харьковской области. Отметим, что по явке Харьковская область показала один из худших результатов по стране: еще ниже явка только в Донецкой (31,67%) и Николаевской (32,02%) областях.По предварительным данным, в Харькове проголосовали 323 152 (31,3%) избирателей, – то есть каждый третий. Интересно, что только трое избирателей, оказавшиеся на время выборов на самоизоляции из-за коронавируса, решили проголосовать на дому. По словампредседателя Харьковской городской избирательной комиссии Ольги Мозговой, выездные избирательные комиссии работали по двум адресам в Новобаварском и Московском районах города. В частности, в Новобаварском районе два члена комиссии с переносной урной выезжали к супругам-пенсионерам. У 78-летнего мужчины диагностирована двусторонняя пневмония. Его 63-летняя жена накануне, 24 октября, получила отрицательный тест на Covid-19.По информации гражданской сети «Опора», в Харькове активнее всего голосовали в Новобаварском районе (33,3%), а хуже всего – в Основянском (29%). В области самыми активными были избиратели в Богодуховском районе (34,6%), и меньше всего пришли на участки в Лозовском (32,17%).По словам политолога, кандидата политических наук Антона Авксентьева, явка на местных выборах всегда традиционно ниже, чем на президентских и парламентских.– Такая иерархия соблюдается во всех странах, это вовсе не украинская фишка. Думаю, тут все дело в институциональной значимости. Людям кажется, что выборы президента – это очень серьезно, выборы парламента – более-менее серьезно, а вот местные выборы – несерьезно, поскольку они не влияют на кардинальную ситуацию в стране, – объясняет политолог.Второй основной фактор – неблагоприятная эпидемиологическая ситуация в регионе.– Страх людей заразиться Covid-19 сыграл свою роль, – считает Антон Авксентьев. – Если сравнивать с предыдущими местными выборами, которые состоялись 25 октября 2015 года, то тогда явка избирателей в Харькове составила 42,41%. Свой выбор сделали 493 тысяч 217 харьковчан из 1 миллиона 82 тысяч избирателей.На территории Харьковской области 25 октября работали 1664 территориальных избирательных участка. Как сообщили в отделе коммуникации ГУ Нацполиции в Харьковской области, для обеспечения охраны порядка на избирательных участках и в территориальных избирательных комиссиях было привлечено около шести тысяч правоохранителей. Еще около 1,2 тысячи работников были задействованы в патрулировании мест вблизи участков.Нахождение в кабинке для голосования по двое, дебош, «карусели», ошибки в бюллетенях и открытие участков с опозданием – всего в течение дня в полицию поступило 233 сообщения о возможных нарушениях законодательства.Например, в Лозовской отдел полиции поступило сообщение, что житель села Яковлевка проголосовал по месту жительства, после чего пришел в избирательную комиссию, получил бюллетени и проголосовал еще раз.В Дергачевский отдел поступило сообщение о том, что в селе Черкасская Лозовая автобусом привезли людей на избирательный участок. В автобусе раздавали ручки с агитацией. Полицейские собрали первичный материал. По данному факту составлен протокол по статье 212-10 КУоАП. Проводится проверка.В Первомайский отдел председатель избирательной комиссии в городе Первомайском сообщил о том, что один из избирателей порвал два бюллетеня. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.В Чугуевский отдел наблюдатель участка пожаловался на фотографирование бюллетеней. На месте происшествия полицейские установили, что местный житель перед голосованием получил бюллетени и сфотографировал их. После замечания избирательной комиссии он удалил фото со своего телефона.В Липецкое отделение полиции обратился кандидат в депутаты. Он сообщил, что в селе Хроли на избирательном участке отсутствует информация о политической партии, от которой он баллотируется.В Немышлянском отделе зарегистрированы три информации о том, что неизвестные лица раздают листовки и предлагают пройти опрос от президента Украины. Аналогичная информация поступила в Новобаварский отдел. Также в Новобаварский отдел обратилась кандидат в депутаты. Она сообщила, что на участке нет информации о кандидатах в депутаты и мэры.В Золочевский отдел поступила информация об обнаружении агитационного плаката в пгт Золочев.В ходе мониторинга социальных сетей работники Слободского отдела полиции обнаружили информацию о том, что на избирательном участке на проспекте Героев Сталинграда пенсионеры сделали ошибку в бюллетене и обратились с просьбой к комиссии его заменить, однако комиссия им отказала.В полиции заверили, что вся поступившая информация о нарушениях зарегистрирована в Едином журнале учета территориальных отделов полиции. По всем обращениям проводится проверка. Кроме того, по состон6ия. На утро 26 октября открыто десять уголовных производств: по фактам препятствования осуществлению избирательного права – шесть; незаконного использования избирательного бюллетеня – два; фальсификации, подделки, похищения, повреждения или уничтожения избирательной документации – одно; хулиганства — одно. Вместе с тем, правоохранители констатировали, что что грубых нарушений не было.Наблюдатели гражданской сети «Опора» также зафиксировали нарушения на участках. В частности, на проспекте Победы, улице Чкалова и Генерала Момота зафиксировали голосование за пределами кабинок. То же происходило в Безлюдовке и Балаклее. А вот в Купянске перепутали плакаты кандидатов из разных округов.В свою очередь избирательный омбудсмен гражданской сети «Опора» в Харьковской области Юрий Чумак сообщил, что в Харькове стационарные больные Covid-19 проголосовали с нарушением законодательства. По его словам, ч. 7 ст. 249 Избирательного кодекса Украины определено, что на специальных избирательных участках, образованных в стационарных учреждениях здравоохранения, голосование проводится на основании собственноручно написанного заявления избирателя с просьбой обеспечить голосование по месту его пребывания в связи с необходимостью соблюдения постельного режима.– Однако в Харькове, на специальном избирательном участке №631584 в городской клинической больнице №25 проголосовало в палатах сорок лежачих пациентов. И ни от одного из них заявлений о голосовании по месту пребывания не поступало. По словам членов участковой избирательной комиссии, соответствующие данные им передали из больницы и, учитывая то, что там находится значительная часть больных коронавирусом, никаких дополнительных вопросов это не вызвало, – сообщил Юрий Чумак. – Однако организация голосования по месту пребывания без соответствующих заявлений избирателей является нарушением избирательного законодательства.Как отметил координатор по наблюдению за выборами гражданской сети «Опора» Николай Зинченко, в основном нарушения были стандартные для любой избирательной кампании, массового характера они не носят, а потому вряд ли смогут повлиять на результаты выборов.– Были случаи, когда избиратели пытались голосовать без паспорта, заходили в кабинки по двое, пытались голосовать за пределами кабинок, фотографировали бюллетени, – перечисляет координатор. – Признаков массовости эти нарушения не носят, поэтому исходя из информации, имеющейся на данный момент, вряд ли это может повлиять на результаты голосования.Были в этот раз нарушения, вовсе не характерные для выборов прошлых лет. И касаются они президентского опроса.Например, в пгт Утковка, который входит в состав Мерефянскую городской громады, опрос по президентским вопросам проводили в помещении избирательного участка. Об этом сообщил один из членов избирательной комиссии участка №630869. Комиссия отказалась выносить «президентскую» урну за пределы, требуя толерантно относиться к работе волонтеров. Между тем, по инструкции, волонтеры должны работать вне избирательного участка и ни за кого не агитировать. В случае непогоды интервьюеры могут зайти под навес или в помещение, однако не имеют права заходить непосредственно на территорию участка.Кстати, отношение к президентскому опросу был разным. Кто-то с удовольствием отвечал на вопросы, причем по нескольку раз. Как рассказал водитель такси Геннадий, он «для прикола» прошел процедуру трижды, причем у одних и тех же волонтеров. Те были не против – мол, для отчетности им только плюс. Кто-то демонстративно игнорировал ребят в голубых костюмах с пятеркой на спине. Были и такие, что вели себя достаточно агрессивно. Многие анкеты были преднамеренно испорчены, нередко надписями с ненормативной лексикой. Кто-то из харьковчан и хотел бы ответить на вопросы гаранта, но волонтеров не нашел.Хромала на выборах и организация избирательных участков. В ГС «Опора» рассказали, что на участках в Краснограде и на Дергачевщине, а также в Харькове на ул. Екатерининской, ул. Клочковской, ул. Пермской и на проспекте Победы отсутствуют пандусы. А в Первомайском, Сахновщинском и Лозовском районах не было кабинок для голосования людей с нарушением здоровья.Члены избирательных комиссий сетовали на то, что средства защиты и антисептики, а также канцелярские принадлежности были выданы в недостаточном количестве. Им приходилось покупать за собственные средства маски, которые необходимо менять каждые два часа, ручки, бумагу.А бесконтакные термометры, которыми снабдили избирательные участки для измерения температуры избирателям, на некоторых участках вообще оказались непригодными.– Я стал свидетелем чуда – на некоторых участках голосовали зомби. Из-за того, что на участках использовались для температурного скрининга термометры, не имеющие метрологической сертификации (по крайней мере документы об этом отсутствуют), у избирателей фиксировали аномально низкую температуру тела. Иногда такую, которая не свойственна живым людям – 33 градуса и меньше, – рассказывает избирательный омбудсмен Юрий Чумак. – Как же был удивлен один из избирателей, когда термометр показал температуру 25 градусов. А ведь человек при температуре тела 29,5 теряет сознание, а ниже 26 градусов – умирает.