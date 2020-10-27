Газопоставляющая компания "Нафтогаз" со следующего месяца повышает стоимость природного газа для населения на 25,7%.

Об этом свидетельствует информация о тарифах на сайте компании.С 1 ноября цена за м³ газа по месячному тарифу будет составлять 6,33 грн/м³ с НДС и без учета стоимости доставки газа. В октябре цена за м³ составляла 4,70 грн.Вырастет также и стоимость газа по годовому тарифу. Газ по годовому тарифу будет стоить 6,45 грн/м³ (+18,7%). В октябрьском тарифе была установлена цена в 5,24 грн/м³.До 31 октября клиенты ГК "Нафтогаз Украины" могут зафиксировать октябрьскую цену в 5,24 грн в рамках пакета "годовой". Этот тариф позволяет уменьшить финансовую нагрузку в отопительный сезон.