Харьковчанка Юлия Макаренкова завоевала золотую медаль на чемпионате мира по шашкам-64, который прошел в Кушадасы (Турция).

Шашисты состязались за личное и командное первенство в трех видах программ - классической, быстрой и молниеносной.В женском классическом турнире за семь туров Юлия Макаренкова по швейцарской системе набрала 9 очков, что позволило ей квалифицироваться в финальную восьмерку. По системе с выбыванием харьковчанка дошла до финала, в котором обыграла россиянку Жанну Бупееву и стала чемпионкой мира. Кроме того, Юлия Макаренкова стала лучшей в формате «блиц». Также она входила в состав национальной сборной, которая в командном первенстве среди женщин выиграла «золото».Кроме того, представитель Харьковской области Юрий Аникеев занял третье место в круговом классическом турнире. Выиграв четвертьфинал и проиграв в полуфинале, Аникеев играл матч за третье место. Ему хватило двух ничьих для завоевания бронзовой медали.