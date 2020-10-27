Харьков вторую неделю находится в самой опасной эпидемиологической зоне – красной. Несмотря на это, горожанам можно все – ездить на любом общественном транспорте, ходить на рынки и в торговые центры, обедать в кафе и ресторанах, посещать кинотеатры.

С 26 октября на Харьковщине вступило в силу новое карантинное зонирование. Весь регион – оранжево-красный.Харьков и Люботин, а также Богодуховский, Золочевский, Лозовский и Первомайский районы Харьковской области остаются в красной карантинной зоне.В оранжевую зону попали Изюм, Купянск, Лозовая, Первомайский и Чугуев, а также Балаклейский, Барвенковский, Близнюковский, Боровский, Валковский, Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Дергачевский, Зачепиловский, Змиевский, Изюмский, Кегичевский, Коломакский, Красноградский, Краснокутский, Купянский, Нововодолажский, Печенежский, Сахновщинский, Харьковский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области.В связи с этим в Харькове:– учреждения культуры и развлекательные учреждения закрыты. При этом разрешили работу кинотеатров. Также разрешено проводить спортивные тренировки составом национальных сборных команд Украины по разным видам спорта;– школы по-прежнему на каникулах, как будут работать после 30 октября – пока непонятно;– ТРЦ и магазины (кроме продуктовых) работают до 20.00;– кафе и рестораны работают до 20.00.Садики, спортзалы, фитнес-центры и рынки продолжают работать. Общественный транспорт, в том числе метро, курсируют в прежнем режиме.Между тем, как сообщает Правительственный портал, согласно ограничениям для красных зон, которые определила Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, кстати, совместно с местными комиссиями ТЭБ и ЧС, во всех населенных пунктах красной зоны запрещено принимать посетителей в учреждениях культуры, кафе, ресторанах, ТРЦ и спортивных центрах. Также в карантинных зонах продлен запрет посещать социальные и реабилитационные учреждения. Работать будут только центры учета бездомных лиц, мобильных бригад и бригады социально-психологической помощи. По совместному решению местной и центральной власти могут закрыть учебные заведения. Кроме того, в красной зоне запрещается посадка на пассажирские поезда и высадка из них. Исключение – если поезд едет через населенный пункт транзитом.