Таксист, которому угрожали пассажиры, начал нарушать ПДД, чем привлек внимание патрульных.

Около 01:00 27 октября экипаж патрульной полиции увидел Ford, проехавший на красный сигнал светофора. Когда автомобиль остановили на улице Клочковской, 57-летний водитель выбежал из него и рассказал, что пассажиры угрожают ему физической расправой.Об этом сообщили в отделе коммуникации Нацполиции в Харьковской области."Из авто вышли трое неизвестных с явными признаками алкогольного опьянения. Они начали оскорблять сотрудников полиции нецензурной бранью. Один из мужчин стал цепляться за форменную одежду полицейского. После чего правонарушитель ударил служебную машину и начал убегать. Во время его задержания один из полицейских получил телесное повреждение. С травмой руки он обратился в больницу", — рассказали копы.После этого, около 01:40 патрульные вызвали полицейских. Информацию о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. Все обстоятельства происшествия устанавливают.