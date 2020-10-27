В Шевченковском районе Харькова во время ликвидации пожара в пятиэтажке эвакуировали шесть человек.

Как сообщили в ГСЧС, 26 октября в 19.30 поступило сообщение о пожаре, который произошел в подвале пятиэтажного жилого дома по ул. Данилевского, 10.К месту происшествия прибыло 8 отделений пожарно-спасательной службы. На момент прибытия пожарных в подвальном помещении, где располагалось частное швейное предприятие, горели рулоны с текстилем на площади 15 кв.м. В результате горения образовалось сильное задымление. Спасатели провели эвакуацию шести человек. Пострадавших нет.В 20:37 пожар был потушен. Причина его возникновения устанавливается.