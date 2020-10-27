Мой восьмилетний внук постоянно меня обманывает, даже в мелочах. Можно ли как-то отучить его от вранья или это просто характер такой и ничего тут не поделаешь? Марина Станиславовна

Взрослые сами вынуждают детей врать, выставляя перед ними слишком высокие требования, утверждают психологи. Зачастую мамы и папы даже не допускают, что у ребенка может что-то не получиться, что он может совершить ошибку.Многие чада страшатся реакции взрослых на свои поступки: ахов и охов, бабушкиных причитаний и маминых обмороков, сравнений с замечательной девочкой Машей, которая всегда ест кашу, не ломает игрушки и ходит с мамой только за ручку. Маленький зритель назидательных мизансцен делает ужасный вывод: он натворил что-то совсем из ряда вон выходящее. Взрослые иногда настолько усердствуют в нравоучениях, что иногда у ребенка не бывает иного выхода, кроме как привирать.Дети чаще всего лгут из страха, что их не будут любить: они хотят быть всегда хорошими, боятся наказания, боятся, что их бросят. Дети могут практиковаться «обманную тактику» буквально с 3-4 лет — как только начинают осознавать от вранья очевидную выгоду. Со временем такие дети начинают смекать, что вранье — неплохой способ получать что-то для себя, и они этим активно пользуются. В дальнейшем ложь может стать жизненной позицией. Человек хочет казаться не тем, чем он есть, завоевать друзей, знакомых. Ему кажется, что его воспринимают только за то, что в нем или у него есть нечто заманчивое и исключительное. А бывает, развивается патологическое вранье, когда человек уже автоматически не в состоянии говорить правду. Но соболезновать лжецу, говоря ему: «Вот бедняжка, у тебя было такое тяжелое детство!» не очень конструктивно. А патологическим лжецам иногда даже требуется помощь специалиста:Патологические «сказочники» тоже родом из детства. Как же перевоспитать маленького лгунишку? Специалисты советуют родителям пересмотреть свои позиции, переосмыслить общение с ребенком, подумать, готовы ли они мириться с некоторыми его ошибками. Как реагировать на детские оплошности, чтобы чада говорили только правду?Очень важно, чтобы родители оценивали не личность ребенка, а его поступки. Если ребенок допустил ошибку, ему нужно сказать: «Я тебя люблю, но мне не нравится то, что ты сделал». Это правило номер один, которого следует всегда придерживаться, уверяют специалисты. Большинство родителей стремятся перевоспитать дитя. Ребенка можно изменить, но это не одно и то же, что изменить программу компьютера. Поэтому нужно научиться взаимодействовать с ним — с таким, каков он есть.