По состоянию на 27 октября в Харькове с начала эпидемии зарегистрировано 25 358 случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.Всего в Харьковской области за период наблюдения лабораторно подтверждено 33 810 случаев заболевания COVID-19, 26 658 человек находятся под медицинским наблюдением, 6 641 пациент выздоровел, 511 - умерли.По данным Центра общественного здоровья, по состоянию на 27 октября в Украине зафиксировано 6 677 новых случаев коронавирусного заболевания. Всего в Украине - 355 601 лабораторно подтвержденный случай COVID-19, 6 590 человек умерли, 145 336 - выздоровели.