По итогам сентября 2020 года украинские производители рафинированного подсолнечного масла выпустили рекордные для этого месяца 60 тыс. тонн продукта.В прошлом году за тот же месяц было произведено 58 тыс. тонн. Производство всех видов подсолнечного масла в целом тоже остается на высоком уровне – 460 тыс. тонн подсолнечного масла. Это соответствует прошлогоднему показателю, но на 9% превышает объемы сентября-2018.
Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики.
Высокий уровень производства подсолнечного масла на старте сезона объясняется наличием значительных остатков сырья старого урожая, объясняют аналитики АПК-Информ.
Однако, согласно их прогнозам, в 2020/21 маркетинговом году ожидается сокращение производства подсолнечного масла на 10% по сравнению с уровнем прошлого сезона – в связи с прогнозируемым сокращением валового сбора подсолнечника (на 7%) и его масличности (на 1-2%). К этому привела засуха.