События В Харькове настоящий потоп прямо перед облуправлением МВД (фото, дополнено) Вечерний Харьков 14:28 839 Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА. «Новый временный фонтан возле МВД», сказано в подписи к выложенному видео. Читайте также В центре Харькова во время пожара эвакуировали жителей дома (фото) Ночное ЧП в Харькове - пассажиры взяли в заложники таксиста (фото) Трагедия в Харькове – на Большой Кольцевой погибла женщина (фото) БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ В центре Харькова во время пожара эвакуировали жителей дома (фото) События 16:50 Лента новостей Как обезопасить онлайн-покупки 17:08 В центре Харькова во время пожара эвакуировали жителей дома (фото) 16:50 Ночное ЧП в Харькове - пассажиры взяли в заложники таксиста (фото) 16:28 Украина рекордно нарастила производство подсолнечного масла 16:10 Трагедия в Харькове – на Большой Кольцевой погибла женщина (фото) 15:48 В Харькове зафиксировали сотни новых случаев заболевания COVID-19 15:30 Почему дети привирают 15:08