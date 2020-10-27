При совершении покупок в интернете следует соблюдать определенные правила. Правоохранители в очередной раз разъяснили, что нужно и чего не нужно делать, чтобы покупки в сети были максимально безопасными.

Среди основных советов – общаться с потенциальным продавцом только в личном кабинете, а не в мессенджерах, сообщается на Facebook-странице киберполиции.«Покупаешь на торговой площадке? Оговаривай детали сделки только в личном кабинете. Никаких мессенджеров. Точно и беспрекословно», – отмечается в сообщении.Правоохранители предупреждают, что в случае общения в мессенджерах мошенники могут отправлять для оплаты ссылки на так называемые фишинговые сайты. Переход по такой ссылке может привести к потере покупателем средств на карточном счете.Кроме того, пользователь должен внимательно изучить сайты, на которых приобретает товар и платит за него.Правила техники безопасности таких сайтов следующие:– сайты, которые принимают онлайн-платежи, должны быть защищены. Для этого в названии адреса они должны содержать https: // и отметку в виде замочка;– на сайте должны быть отметки платежных систем о защите онлайн-покупок (Verified by Visa и MasterCard SecureCode).Также в киберполиции советуют проверять номер телефона продавца или покупателя на сайте cyberpolice.gov.ua/stopfraud в разделе «Stop fraud».В случае возникновения сомнений в той или иной ситуации стоит позвонить на горячую линию Национального банка по номеру 0800-505-240, советуют в киберполиции.