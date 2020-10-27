Движение транспорта по ул. Конторской, на участке от ул. Ярославской до ул. Полтавский Шлях, будет запрещено с 8:00 до 20:00 28 октября.

Как сообщили в Департаменте инфраструктуры, это связано с капремонтом проезжей части.На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Полтавский Шлях, ул. Конева, ул. Дмитриевской и другим прилегающим улицам.Также движение транспорта будет запрещено с 8:00 до 20:00 29 октября по ул. Конторской, на участке от ул. Конева до ул. Ярославской. На этот период объезд закрытого участка будет организован по ул. Рождественской, ул. Полтавский Шлях, ул. Конева и пр.