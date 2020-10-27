Хороший сильный лидер, новая перспективная политическая сила отвечают запросу общества на новых профессиональных политиков – по данным предварительных подсчетов и экзитполов, Блок Светличной «Разом!» проходит во все местные советы.

Представители политической силы народного депутата Украины Юлии Светличной побеждают также в двенадцати громадах на выборах городских голов и глав ОТГ – в Валках (Валерий Скрипниченко), Дергачах (Вячеслав Задоренко), Барвенково (Александр Бало), Золочеве (Виктор Коваленко), Близнюках (Геннадий Король), Коломаке (Владимир Гуртовой), Зачепиловке (Елена Петренко), Безлюдовке (Николай Кузьминов), Высоком (Александр Мороз), Солоницевке (Андрей Литвинов), Кегичевке (Антон Доценко), Шевченково (Валерий Приходько).– Это ожидаемый результат той работы, которая была проведена Юлией Светличной и ее командой. Этот результат показывали и предварительные рейтинги, – прокомментировал «Вечернему Харькову» данные экзитполов политолог Игорь Полищук. – Хороший сильный лидер, новая перспективная политическая сила, запрос на новых профессиональных политиков – это все играет в пользу Блока Светличной «Разом!».По словам политолога, первая местная избирательная кампания для молодой политической силы стала разминкой. В дальнейшем она будет набирать обороты.– В местных советах команда Юлии Светличной будет демонстрировать результаты, которые в дальнейшем позволят ей наращивать влияние, – отметил Игорь Полищук.Пятипроцентный барьер в Харьковский городской совет преодолели шесть партий.– И основная интрига как раз в том, будет ли в горсовете однопартийное большинство. Судя по экзитполу – не будет, – говорит политолог, кандидат политических наук Антон Авксентьев. – Однако ситуация пограничная. Впрочем, это все-таки экзитпол, а не подсчет голосов. Нужно дождаться результатов...Что же касается выборов харьковского городского головы, то второго тура, судя по всему, не будет – большинство харьковчан отдали свои голоса за действующего мэра Харькова Геннадия Кернеса, несмотря на то, что он до сих пор находится на лечении в немецкой клинике. Согласно результатам экзитполов, проведенных в день голосования «Студией Савика Шустера» и телеканалом «Украина 24», за Геннадия Кернеса проголосовали 57,9 % избирателей – в пять раз больше, нежели за его ближайшего соперника Александра Фельдмана.– Эти результаты не удивительны – опросы накануне выборов тоже показывали, то в любом состоянии фамилия Кернеса в бюллетене побеждает в первом туре, – говорит политолог Антон Авксентьев.Однако в ситуацию вмешался коронавирус... Геннадий Кернес улетел на лечение в Германию, где находится до сих пор. И теперь главный интерес в Харькове представляют даже не сами выборы, а то, что произойдет после них: сможет ли Кернес полноценно вернуться к выполнению функций градоначальника в случае победы или же управлять городом будет его окружение. Возможно, в Харькове вообще придется проводить новые выборы. Поэтому основная интрига, по словам Антона Авксентьева, заключается в принятии присяги, на которой избранный мэр должен присутствовать обязательно.– Победитель выборов должен лично принять присягу и вступить в должность городского головы, – говорит политолог. – И вот если к этому моменту Геннадий Кернес не сможет вернуться в Харьков, тогда у нас открывается несколько сценариев. Самый законный, логичный и справедливый из них – досрочные выборы городского головы. Без выборов в горсовет – просто новые выборы мэра. Возможны и другие сценарии. Однако пока об этом говорить рано – нужно дождаться официальных результатов голосования от ЦИК. Возможно, к этому времени Кернес уже вернется в Харьков. Инаугурация новоизбранного мэра должна состоятся примерно в середине ноября.Если же Геннадий Кернес на принятие присяги в Харьков приедет, а потом снова отправится на лечение либо окажется не в состоянии полноценно выполнять свои обязанности, Харьковом, по словам политолога, будет управлять секретарь городского совета.– Секретарь городского совета исполняет обязанности мэра в случае его недееспособности. Им станет человек, которого депутаты изберут на первой сессии секретарем горсовета, – рассказывает Антон Авксентьев. – Я думаю, что избирать будут Терехова – от Блока Кернеса это основная кандидатура. И очевидно, что Игорь Терехов хочет быть преемником и хочет сконцентрировать на себе всю эту власть...К слову, мэром Харькова Геннадий Кернес избирается в третий раз.– Его избрали в 2010-м и 2015-м, – напомнил Антон Авксентьев. – Но еще с 2008 года он был секретарем горсовета, который исполнял обязанности мэра.