Соседка буквально изводит меня кошмарными запахами своей кухни. А когда она жарит рыбу — наступает и вовсе ад кромешный: хоть из дома беги. Кроме меня никто из домочадцев этого зловония даже не ощущает. За что мне такое мучение? Вероника

Обоняние дается природой так же, как, например, музыкальный слух, говорят специалисты. Но кому хуже приходится в жизни: тем, кому нипочем даже самые ужасные ароматы или «нюхачам», которых сводит с ума амбре, исходящее, например, от вечно немытого коллеги?По мнению медиков, страдают и те и другие. Отсутствие обоняния может быть опасно: человек не ощущает, например, утечки газа, а это может привести к трагедии. А другие страдают оттого, что различают все окружающие запахи. Есть люди, которые рассказывают, что когда заходят в вагон метро — им хочется упасть замертво или сбежать. «Слышать все запахи — это ужасно, – говорят они. – Проходит надушенная дама — и хоть на стенку лезь!».При любых проблемах с восприятием запахов медики советуют обращаться к врачу. Всем известно, например, что отсутствие обоняния является одним из симптомов коронавирусной болезни. Кроме того, снизить функцию обоняния могут искривление носовой перегородки, опухоли и полипы в носу, которые не дают возможности проникать воздуху с ароматическими соединениями: запахи не достигают зоны мозга, где они должны быть восприняты. Снижение обоняния чревато проблемами со здоровьем, поскольку при нарушении дыхательной функции выстраивается целая цепочка последствий: ухудшается газообмен, наступает гипоксия — кислород не поступает в организм в нужном количестве.А обостриться обоняние может при опухолях мозга, заболеваниях обонятельного тракта, предупреждают специалисты.