Из тех, кто не принял участие в голосовании, каждый пятый не смог прийти по состоянию здоровья.

Об этом свидетельствуют результаты электорально-поведенческого исследования социологической группы «Рейтинг», проведенного в день выборов 25 октября.20% опрошенных – из тех, кто не голосовал на выборах – главной причиной назвали состояние здоровья, 19% – то, что не проживают по месту прописки, 15% были заняты в день выборов, 14% не знали, за кого голосовать. Для 12% выборы были неинтересны, а 10% проигнорировали голосование из-за эпидемии коронавируса. Еще 4% не смогли проголосовать, так как выборов не было в их населенном пункте, а 4% не обнаружили себя в избирательных списках.При этом если бы была возможность голосовать в электронном режиме из дома, то 46% из тех, кто не голосовал на местных выборах, все-таки проголосовали бы; 13% ответили, что 50х50; 14% – возможно, проголосовали бы, 25% точно не голосовали бы.