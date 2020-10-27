Об этом сообщает телеграм-канал ВЕХА.

«Пропал Клименко Иван Фёдорович 22.11.1938. Страдает потерей памяти и несвязной речью. Высокий, худощавый, седой, не брит. Одет - коричневая куртка, серый свитер с надписью Michigan , серые брюки, чёрные туфли. На правой руке обручальное кольцо, как примета (люди в этом возрасте не носят обручальные кольца).Сейчас создают группа по поиску от ТРК Украины до Льва Толстого, ТРЦ Караван. Всех неравнодушных просьба отозваться -», сказано в комментарии к выложенному фото.