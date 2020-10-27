За систематические обиды и унижения женщины 52-летнему жителю села Великая Бабка грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщили в областном главке, с ноября 2019 года в Чугуевское отделение полиции неоднократно поступали заявления от 77-летней потерпевшей о систематических издевательствах со стороны ее сына.Чтобы прекратить насилие, правоохранители поставили обидчика на соответствующий учет и в дальнейшем составили в отношении него три административных протокола за совершение домашнего насилия, однако, свое отношение к матери мужчина не изменил20 октября пенсионерка вновь обратилась в полицию с заявлением факту которого следователи открыли уже уголовное производство."Во время досудебного расследования полицейские установили, что мужчина почти год устраивает дома скандалы, обычно находясь в состоянии алкогольного опьянения. Также, нарушитель угрожал матери, оскорблял ее и унижал. Следователи сообщили мужу о подозрении в совершении уголовного преступления и 27 октября направили обвинительный акт на рассмотрение в суд", - рассказали в областном управлении Национальной полиции.Если вина мужчины будет доказана в суде, его ждет наказание в виде лишения свободы на два года.