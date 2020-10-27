Из-за возгорания в подвальном помещении жилого дома пожарным пришлось эвакуировать жителей.

26 октября в 19:30 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре, который произошел в подвале пятиэтажного жилого дома на улице Данилевского."На момент прибытия пожарных, в подвальном помещении, где располагалось частное швейное предприятие, горели рулоны с текстилем на площади 15 кв.м. В результате горения образовалось сильное задымление. Чтобы обезопасить жителей, спасатели немедленно приняли меры по локализации огня и дымоудаления. После локализации пожара спасатели провели эвакуацию шестерых человек. Пострадавших среди них нет", - рассказали в пресс-службе ГСЧС.