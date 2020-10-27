Если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

25 октября 34-летний мужчина совершил разбойное нападение на отделение кредитного учреждения, расположенного в Московском районе Харькова. Угрожая пистолетом менеджеру, забрал 5000 гривен и скрылся.В тот же день правоохранителям удалось задержать злоумышленника в городе Валки. Мужчина направлялся в Полтаву, чтобы скрыться от преследования правоохранительных органов"Установлено, что ранее подозреваемый уже отбывал наказание за совершение аналогичных преступлений в Киеве. Однако, освободившись из мест лишения свободы, совершил ряд аналогичных преступлений", - рассказали в ведомстве.