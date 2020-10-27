В ответ на регулярные обращения жителей дома кормят обещаниями и отговорками.

Как сообщают корреспонденты "Вечірніх Новин", в многоэтажке на бульваре Ивана Каркача, 79 третий месяц нет горячей воды. Местные говорят, что регулярно обращаются на горячую линию тепловых сетей, чтобы узнать когда же ее включат. Однако единственный ответ, который слышат - "В вашем районе проводятся ремонтные работы". Когда они закончатся никто не знает. Дата включения постоянно переносится.Подробности в сюжете журналистов.