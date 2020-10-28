Об этом заместитель председателя Харьковского областного совета сообщил на своей странице в соцсетях.

По словам Владимира Скоробагача, на заседании Кабинета Министров, которое состоится через несколько часов, поданы документы на рассмотрение увольнения Алексея Кучера с поста главы Харьковской областной государственной администрации."Я не знаю, какое будет решение Кабмина по этому вопросу, но, надеюсь, что кулуарные договорённости не станут преградой для волевого решения, которое должно было уже давно поставить точку в этой истории. Некомпетентность и незрелость - так можно охарактеризовать работу Алексея Кучера на посту губернатора. Особенно, когда понимаешь масштабы медицинской катастрофы, которая стала эпилогом его работы, и видишь "результаты" развития других важных сфер жизнедеятельности региона. Думаю, что на Банковой уже это поняли", - написал Скоробагач.