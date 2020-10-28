По предварительной информации причиной возгорания стало короткое замыкание.

Как сообщили в пресс-сслужбе ГСЧС, 27 октября в 5:40 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории ДЮСШ «Колос» в селе Хотомля Волчанского района Харьковской области."На момент прибытия спасателей площадь пожара составляла около 50 кв.м. Огнем были охвачены деревянный дом, навес, два автомобильных прицепа и две лодки. Кроме того, огнем повреждены стена соседнего деревянного дома, а также оплавленные красочное покрытие двух яхт", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.В 6:28 огонь удалось локализовать, а в 7:27 - полностью потушить.