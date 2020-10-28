Об отключении предупредили в КП "Харьковводоканал".

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ в части домов Киевского района временно прекращено водоснабжение по следующим адресам:ул. Гвардейцев Широнинцев, 92 (п. №3, стояк) до 18:00 28.10.20 г. , пер. Театральный, 1/3 до 20:00 28.10.20 г.А также:Индустриальный район: ул. Мира, 30 (п. №5, стояк) до 20:00 28.10.20 г.Московский район: ул. Гвардейцев Широнинцев, 59-д (п. №1, стояк) до 17:00 28.10.20 г., пр. Московский (ч/с) до 20:00 28.10.20 г.Основянский район: ул. Кооперативная, 2 (п. №1) до 17:00 28.10.20 г.Слободской район: въезд Фесенковский, 8 (п. №2, стояк), пр. Героев Сталинграда, 154-а (п. №2, стояк) до 17:00 28.10.20 г.Шевченковский район: пр. Победы, 71-б (п. №2, стояк), пр. Победы, 75 (п. №3, стояк), ул. Севастопольская (ч/с) до 20:00 28.10.20 г.