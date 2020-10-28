Вызов о том, что у 30-летней жительницы поселка Ольшаны начались роды, медики получили рано утром 26 октября.

Как рассказали в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф во время госпитализации у беременной начался II период родов. Автомобиль сразу остановили и врач начал оказывать акушерскую помощь."Женщина родила мальчика весом 3 кг, с ростом 50 см, 8-9 баллов по шкале Апгара. После предоставления акушерской помощи роженицу вместе с новорожденным госпитализировали в лечебное учреждение", - сообщили медики.