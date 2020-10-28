Происшествие произошло на улице Клочковской. Экипаж патрульной полиции увидел иномарку, которая проехала на красный сигнал светофора и остановил машину.

Как сообщили в полиции, после остановки автомобиля 57-летний водитель выбежал из машины и сообщил патрульным, что пассажиры угрожают ему физической расправой. С авто вышли трое неизвестных с явными признаками алкогольного опьянения. Они начали оскорблять сотрудников полиции нецензурной бранью. Один из мужчин стал цепляться за форменную одежду полицейского. После чего правонарушитель ударил служебную машину и начал убегать. Во время его задержания один из полицейских получил телесное повреждение. С травмой руки он обратился в больницу.Подробности в сюжете Вечірніх новин.