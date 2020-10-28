Пожарным пришлось спасать расположенный рядом дом от распространения огня.

Как сообщили в пресс-службе областного ГСЧС, 27 октября в 14:06 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел на территории частного домовладения селе Явтуховка Коломакского района."К месту происшествия выехал дежурный караул на автоцистерне. На момент прибытия было обнаружено, что горит деревянное сооружение с дровами на площади 25 кв.м. В 14:25 пожар был локализован, а в 16:35 полностью ликвидирован", - рассказали в Службе по чрезвычайным ситуациям.