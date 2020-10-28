Результаты представят правительству во время заседания Кабмина.Сегодня Кабинет министров ознакомится с результатами расследования причин катастрофы самолета Ан-26Ш, которая произошла 25 сентября под Харьковом в районе Чугуева. Соответствующая повестка заседания была опубликована на Правительственном портале. Докладывать будет вицепремьер - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.
Напомним, что ранее Уруский сообщил, что причины авиакатастрофы связанны с техническими неполадками и человеческим фактором.
«На технические неполадки, которые имели место, наложился человеческий фактор. Плюс серьезные нарушения в организации полетов, разработки соответствующих нормативных документов, регламентирующих осуществление учебных полетов», - сообщил чиновник.