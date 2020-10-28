В полиции устанавливают обстоятельства смерти и личность умершего.

Как сообщает пресс-служба ГУНП, тело неизвестного мужчины, в возрасте около 50 лет, обнаружил дежурный по станции при осмотре вагона электропоезда "Харьков-Красноград" на железнодорожной станции "Новая Водолага".Прибывшая на место следственно-оперативная группа Нововодолажского отделения полиции не обнаружила на теле видимых признаков насильственной смерти.На данный момент причины смерти устанавливает медицинская экспертиза, а следователи выясняют личность умершего.Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (убийство) Уголовного кодекса Украины с пометкой "естественная смерть".